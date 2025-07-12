У Росії є близько трьох сотень балістичних "Іскандерів" і північнокорейських аналогів – ГУР
На початок липня 2025 року Росія має близько 300 балістичних ракет "Іскандер-М" та їхніх північнокорейських аналогів KN-23. Про це у відповіді на запит LIGA.net повідомило Головне управління розвідки.
За даними розвідки, наразі в окупантів понад 250 "Іскандерів-М" та близько 50 KN-23.
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Також, повідомили в ГУР, на цей час окупанти розгорнули поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, здатних запускати вищезазначені ракети.
Станом на середину травня окупанти мали близько 580 балістичних ракет для таких ОТРК, повідомляла LIGA.net воєнна розвідка.
Тоді ж ГУР зазначало, що окупанти наростили виробництво у порівнянні з 2024-м й почали виготовляти 60 ракет на місяць замість 40.
ДОВІДКА.Згідно зі звітами Повітряних сил ЗСУ, за травень-червень під час атак по українських населених пунктах окупанти застосували 88 "Іскандерів-М"/KN-23, протиповітряній обороні вдалося знищити 23 з них. На початку червня українські захисники на Брянщині знищили три пускові установки до цих ракет, з яких загарбники били по Україні.
- Також воєнна розвідка повідомила LIGA.net, що якщо Штати припинять обмінюватися розвідувальними даними з Україною, то Київ зможе отримувати інформацію про активність пускових установок російської балістики.
- У ГУР повідомили LIGA.net, що немає підтверджених даних спроб Росії атакувати Україну "Орєшніком" після удару по Дніпру.
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