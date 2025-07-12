У Росії є близько трьох сотень балістичних "Іскандерів" і північнокорейських аналогів – ГУР

Дані розвідки показали майже двократне скорочення арсеналу таких ракет за півтора місяці

"Іскандер-М" (Ілюстративне фото: EPA)

На початок липня 2025 року Росія має близько 300 балістичних ракет "Іскандер-М" та їхніх північнокорейських аналогів KN-23. Про це у відповіді на запит LIGA.net повідомило Головне управління розвідки.

За даними розвідки, наразі в окупантів понад 250 "Іскандерів-М" та близько 50 KN-23.

Також, повідомили в ГУР, на цей час окупанти розгорнули поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, здатних запускати вищезазначені ракети.

Станом на середину травня окупанти мали близько 580 балістичних ракет для таких ОТРК, повідомляла LIGA.net воєнна розвідка.

Тоді ж ГУР зазначало, що окупанти наростили виробництво у порівнянні з 2024-м й почали виготовляти 60 ракет на місяць замість 40.