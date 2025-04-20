У Сибиги отреагировали на "присоединение" Киева к России телеканалом Fox News
Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на обозначение Киева "российским" в эфире американского телеканала Fox News.
"Если это была ошибка, а не намеренное политическое заявление, следует попросить прощения и провести расследование относительно того, кто допустил ошибку", – говорится в заявлении Тихого.
В ночь на 20 апреля Fox News транслировал пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве, к которому присоединился диктатор Владимир Путин. В "окошечке" рядом запустили трансляцию богослужения из Киева.
Сначала редактор титров Fox News подписал видео трансляции так: "Пасхальное богослужение: Киев, Украина".
Впоследствии телеканал объявил перерыв и после его завершения вернулся с подписью: "Пасхальное богослужение: Киев, Россия". Ошибку со временем исправили.
- 18 апреля 2025 года Путин заявил о "Пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Герасимовым. Президент Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" и сообщил о российской дроновой атаке по Украине.
- Впоследствии глава украинского государства согласился на прекращение огня во время Пасхи, но при условии, что Россия действительно будет соблюдать перемирие. Президент отметил, что если "полная тишина действительно воцарится", то Украина предлагает продлить ее и после Пасхи на 30 дней.
- Утром 20 апреля президент Зеленский заявил, что армия РФ пытается создать общее впечатление прекращения огня на так называемое Пасхальное перемирие, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.