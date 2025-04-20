У Сибиги отреагировали на "присоединение" Киева к России телеканалом Fox News

Георгий Тихий считает, что Fox News должен извиниться перед украинцами, если это была ошибка, а не намеренное политическое заявление

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на обозначение Киева "российским" в эфире американского телеканала Fox News.

"Если это была ошибка, а не намеренное политическое заявление, следует попросить прощения и провести расследование относительно того, кто допустил ошибку", – говорится в заявлении Тихого.

В ночь на 20 апреля Fox News транслировал пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве, к которому присоединился диктатор Владимир Путин. В "окошечке" рядом запустили трансляцию богослужения из Киева.

Сначала редактор титров Fox News подписал видео трансляции так: "Пасхальное богослужение: Киев, Украина".

Впоследствии телеканал объявил перерыв и после его завершения вернулся с подписью: "Пасхальное богослужение: Киев, Россия". Ошибку со временем исправили.