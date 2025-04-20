У Сибіги відреагували на "приєднання" Києва до Росії телеканалом Fox News

Георгій Тихий, речник українського МЗС, вважає, що Fox News має перепросити перед українцями, якщо це була помилка, а не навмисна політична заява

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на позначення Києва "російським" в ефірі американського телеканалу Fox News.

"Якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, слід попросити вибачення і провести розслідування щодо того, хто припустився помилки", – йдеться у заяві Тихого.

У ніч проти 20 квітня Fox News транслював пасхальне богослужіння у Храмі Христа Спасителя у Москві, до якого доєднався диктатор Володимир Путін. У "віконці" поряд запустили трансляцію богослужіння з Києва.

Спочатку редактор титрів Fox News підписав відео трансляції так: "Великоднє богослужіння: Київ, Україна".

Згодом телеканал оголосив перерву і, після її завершення, повернувся з підписом: "Великоднє богослужіння: Київ, Росія". Помилку згодом виправили.