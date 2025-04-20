У Сибіги відреагували на "приєднання" Києва до Росії телеканалом Fox News
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на позначення Києва "російським" в ефірі американського телеканалу Fox News.
"Якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, слід попросити вибачення і провести розслідування щодо того, хто припустився помилки", – йдеться у заяві Тихого.
У ніч проти 20 квітня Fox News транслював пасхальне богослужіння у Храмі Христа Спасителя у Москві, до якого доєднався диктатор Володимир Путін. У "віконці" поряд запустили трансляцію богослужіння з Києва.
Спочатку редактор титрів Fox News підписав відео трансляції так: "Великоднє богослужіння: Київ, Україна".
Згодом телеканал оголосив перерву і, після її завершення, повернувся з підписом: "Великоднє богослужіння: Київ, Росія". Помилку згодом виправили.
- 18 квітня 2025 року Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Герасимовим. Президент Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями людей" і повідомив про російську дронову атаку по Україні.
- Згодом глава української держави погодився на припинення вогню під час Великодня, але за умови, що Росія дійсно дотримуватиметься перемир'я. Президент зазначив, що якщо "повна тиша дійсно запанує", то Україна пропонує продовжити її й після Великодня на 30 днів.
- Уранці 20 квітня президент Зеленський заявив, що армія РФ намагається створити загальне враження припинення вогню на так зване Великоднє перемир'я, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.