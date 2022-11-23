У Зеленского надеются, что утром города начнут постепенно получать электроэнергию
В ближайшие часы энергетики будут работать над тем, чтобы вернуть свет на объекты критической инфраструктуры, а в дома украинцев, как надеются власти, электроснабжение вернется к утру. Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко по итогам оперативного совещания с властями разных регионов, сотрудниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, представителями Минэнерго, Минрегиона, Минэкономики и Нацбанка.
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"Задание стоит как можно быстрее, в течение нескольких часов возобновить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Это водоканалы, системы ТКЭ, отопление и прочее, так как насосы работают на электрике. Это самое первое, что мы делаем. Далее будут подавать электрику уже населению", – сказал представитель Офиса президента.
Он подчеркнул, что работы ведутся для возобновления электроснабжения в абсолютно всех областях, больше подробностей пообещал ближе к ночи.
"Специалисты Укрэнерго работают над восстановлением питания во всех регионах. Где-то удается быстрее, а кое-где для этого нужно больше времени. Мы надеемся, что уже утром города начнут постепенно получать электроэнергию", – сказал Тимошенко.
Также он сообщил о работах по оперативному развертыванию Пунктов несокрушимости – на данный момент их уже более 800, и буквально в ближайшее время заработают дополнительные стационарные пункты.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву. В ряде регионов – перебои с поставками электроэнергии.
- В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.
- Таким образом россияне "празднуют" и доказывают свой статус государства-террориста, утвержденный сегодня Европарламентом, заявили Кулеба и Резников.
- Украинским силам ПВО удалось сбить 51 из 67 российских ракет.
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