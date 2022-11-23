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У Зеленского надеются, что утром города начнут постепенно получать электроэнергию

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 19:44
У Зеленского надеются, что утром города начнут постепенно получать электроэнергию - Фото
Кирилл Тимошенко (Фото: Telegram Кирила Тимошенка)

В ближайшие часы энергетики будут работать над тем, чтобы вернуть свет на объекты критической инфраструктуры, а в дома украинцев, как надеются власти, электроснабжение вернется к утру. Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко по итогам оперативного совещания с властями разных регионов, сотрудниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, представителями Минэнерго, Минрегиона, Минэкономики и Нацбанка.

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"Задание стоит как можно быстрее, в течение нескольких часов возобновить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Это водоканалы, системы ТКЭ, отопление и прочее, так как насосы работают на электрике. Это самое первое, что мы делаем. Далее будут подавать электрику уже населению", – сказал представитель Офиса президента.

Он подчеркнул, что работы ведутся для возобновления электроснабжения в абсолютно всех областях, больше подробностей пообещал ближе к ночи.

"Специалисты Укрэнерго работают над восстановлением питания во всех регионах. Где-то удается быстрее, а кое-где для этого нужно больше времени. Мы надеемся, что уже утром города начнут постепенно получать электроэнергию", – сказал Тимошенко.

Также он сообщил о работах по оперативному развертыванию Пунктов несокрушимости – на данный момент их уже более 800, и буквально в ближайшее время заработают дополнительные стационарные пункты.

ВАЖНО. При значительном перерыве в электроснабжении активируется работа Пунктов несокрушимости. Карта таких пунктов. Там будут все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Бесплатно и круглосуточно. Будут работать при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д.

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Оксана Житнюк
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