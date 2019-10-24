У Зеленского не осуждали выступление на росСМИ - Шевченко

Евгений Шевченко (скриншот видео Радио Свобода)

Депутат партии Слуга народа, который ранее принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на Первом канале РФ, заявил, что в Офисе президента его поступок не осуждали. Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода.

"Нет (не осуждали – ред.). Просто спросили, зачем. Хотят понять, что происходит", - ответил журналистам Шевченко.

Депутат считает, что его слова были вырезаны и перекручены пропагандистами Первого канала, поэтому он не будет больше участвовать в их программах.

Читайте также: Сколько украинцев смотрят российскую пропаганду: инфографика

"Главный месседж, который я хотел донести, - чтоб люди в Росии, Европе и Америке через СМИ видели, что в Украине есть люди со здравым смыслом, которые готовы идти на компромисс, готовы защищать украинский интерес, не сдавать его, но при этом через переговоры и диалог прийти к миру", - объяснил свое появление на пропагандистском шоу нардеп.

Читайте также: "Недолюди из Украины". Как укрСМИ опять повелись на пропаганду Кремля. #Медиагигиена