Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Зеленского не осуждали выступление на росСМИ - Шевченко

У Зеленского не осуждали выступление на росСМИ - Шевченко - Фото
Евгений Шевченко (скриншот видео Радио Свобода)
24.10.2019, 07:40

По словам нардепа, в Офисе президента "хотят понять, что происходит"

Депутат партии Слуга народа, который ранее принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на Первом канале РФ, заявил, что в Офисе президента его поступок не осуждали. Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода.

"Нет (не осуждали – ред.). Просто спросили, зачем. Хотят понять, что происходит", - ответил журналистам Шевченко.

Депутат считает, что его слова были вырезаны и перекручены пропагандистами Первого канала, поэтому он не будет больше участвовать в их программах.

Читайте также: Сколько украинцев смотрят российскую пропаганду: инфографика

"Главный месседж, который я хотел донести, - чтоб люди в Росии, Европе и Америке через СМИ видели, что в Украине есть люди со здравым смыслом, которые готовы идти на компромисс, готовы защищать украинский интерес, не сдавать его, но при этом через переговоры и диалог прийти к миру", - объяснил свое появление на пропагандистском шоу нардеп.

Читайте также: "Недолюди из Украины". Как укрСМИ опять повелись на пропаганду Кремля. #Медиагигиена

 

 

Напишите нам
Слуга народа первый канал росСМИ евгений шевченко офис президента большая игра
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 