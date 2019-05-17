У Зеленского отреагировали на развал коалиции в Раде

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Нельзя выйти из того, чего нет". Так в пресс-службе у команды избранного президента Владимира Зеленского прокомментировали сегодняшний формальный развал коалиции, который случился после выхода из нее фракции Народного фронта.

"Сегодня одна из фракций в Верховной Раде решила выйти из "коалиции". Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции Самопомощи, Батькивщины и Радикальной партии", - пишут у Зеленского.

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"Продлить свое безмятежное существование для них (нардепов, - ред.) важнее", - отметили у избранного президента, добавив, что дееспособный парламент нужен "для изменений и глубинных реформ".

Как писала LIGA.net (почитать статью), роспуск коалиции якобы лишит Зеленского конституционных полномочий для роспуска парламента. Вчера Рада назначила дату его инаугурации - это 20 мая. У избранного президента не слишком довольны. Сегодня Порошенко подписал указ об инаугурации: в АП команды совещались вместе.

17 мая фракция Народный фронт вышла из коалиции: последняя формально прекратила существование. Радикальная партия заявила - они готовы войти в новую коалицию. А Самопомощь не готова: там считают, что новой коалиции не будет.