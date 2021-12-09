У Зеленского отреагировали на статью АР о туманных перспективах Украины в НАТО

США неоднократно говорили, что у третьих стран не может быть права вето на членство Украины в НАТО, а информация из анонимных источников – сомнительна. Так в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на статью Аssociated Press о якобы пессимистичных прогнозах США по вступлению Украины в НАТО.

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АР со ссылкой на неназванный источник, близкий к переговорам, сообщило: Госдеп США дал понять Украине, что ее членство в НАТО вряд ли случится в ближайшем десятилетии.

Подоляк ответил, что анонимные источники и гипотетические рассуждения – "ненадежный фундамент" для формирования точки зрения. По его мнению, как правило, такая информация – "либо чья-то информационная провокация, либо продажа собственной осведомленности, которой нет".

Советник главы ОП подчеркнул: США на разных уровнях открыто заявляли, что ни у кого за пределами НАТО не может быть права вето по вопросу присоединения к Альянсу других стран или каких-либо шагов НАТО.

"Сами предположения, что позиция любого постороннего государства может остановить НАТО на какой-то срок в решении своих вопросов, это уже определенный удар по репутации НАТО и по суверенным правам его членов и партнеров", – сказал Подоляк.

По его словам, невозможно выставить какой-либо временный, политический или юридический барьер, ограничивающий выстраивание отношений НАТО и суверенных стран.

"И уж тем более Украина в своих внешнеполитических инициативах или действиях руководствуется исключительно собственными прагматичными целями", – подытожил он.

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Марк Сировой

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