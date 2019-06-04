У Зеленского озвучили его график и планы проводить экскурсии в АП

Администрация президента Украины (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Первый замглавы администрации Владимира Зеленского Сергей Трофимов рассказал о графике президента, полномочиях сотрудников его аппарата и планах впустить в АП жизнь. Об этом он рассказал в интервью УП.

"В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1-2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22:00", - сказал он, отметив, что Зеленский проводит ежедневные совещания со своими подчиненными и бывают закрытые встречи.

"Это просто с ног на голову. Я себя чувствую, как Нео в фильме "Матрица", - сказал он о приходе в АП, где "давит атмосфера, она вытягивает силы, и ты здесь находишься в вакууме".



По его словам, на Банковой хотят проводить экскурсии для детей, "чтобы они могли прийти, увидеть президента, поздороваться с ним и пойти дальше". "То есть сюда надо впустить жизнь", - добавил он, уточнив, что здание большое и можно выдавать выдавать самокат или сигвей, "чтобы доехать в другой кабинет".

31 мая Зеленский своим указом изменил состав СНБО - назначил себя главой, вывел из состава совета Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стеця и ввел новых людей.

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