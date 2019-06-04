Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.06.2019, 11:40

У Зеленского озвучили его график и планы проводить экскурсии в АП

У Зеленского озвучили его график и планы проводить экскурсии в АП - Фото
Администрация президента Украины (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Замглавы АП Сергей Трофимов сказал, что, зайдя в администрацию президента, начал понимать, почему люди "отрывались от реальности"

Первый замглавы администрации Владимира Зеленского Сергей Трофимов рассказал о графике президента, полномочиях сотрудников его аппарата и планах впустить в АП жизнь. Об этом он рассказал в интервью УП.

"В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1-2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22:00", - сказал он, отметив, что Зеленский проводит ежедневные совещания со своими подчиненными и бывают закрытые встречи.

"Это просто с ног на голову. Я себя чувствую, как Нео в фильме "Матрица", - сказал он о приходе в АП, где "давит атмосфера, она вытягивает силы, и ты здесь находишься в вакууме".

По его словам, на Банковой хотят проводить экскурсии для детей, "чтобы они могли прийти, увидеть президента, поздороваться с ним и пойти дальше". "То есть сюда надо впустить жизнь", - добавил он, уточнив, что здание большое и можно выдавать выдавать самокат или сигвей, "чтобы доехать в другой кабинет".

31 мая Зеленский своим указом изменил состав СНБО - назначил себя главой, вывел из состава совета Игоря РайнинаАлександра ТурчиноваВиктора Муженко и Юрия Стеця и ввел новых людей.

Читайте также: Владимир Зеленский изменил структуру Администрации президента

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, дети, ап, андрей богдан, экскурсия, Сергей Шефир, сергей трофимов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 