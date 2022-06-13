У Зеленского просят Европу не бояться России и дать Украине статус кандидата в члены ЕС

Если на днях Украине откажут в статусе кандидата на вступление в Евросоюз, это будет сигналом для России о слабости Европы, и плохим сигналом украинскому народу, который борется за свое выживание. Об этом заявил Euractiv советник президента по внешней политике Игорь Жовква.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он напомнил, что Украина не просит о членстве – лишь о первом шаге к нему. Жовква отметил, что ЕС не запрашивал у Украины дополнительных данных, и он надеется, что это признак, что Брюссель "удовлетворен объемом проделанной работы".

"Мы не говорим, что в верховенстве закона или каких-то других темах у нас достигнуто 100%, и мы готовы над этим работать. Но это трудно сделать во время войны", – сказал он и добавил, что ни одна страна до получения статуса кандидата не имела на 100% выполненные условия ЕС.

Ожидается, что решение из Европы будет 17 июня, за неделю до саммита ЕС 23-24 июня. Чиновник заявил, что на Банковой "есть оптимизм", но все понимают: дебаты в Евросовете "будут значительными".

Читайте также: "Заплатили мало крови?" На Банковой отреагировали на позицию Нидерландов по Украине в ЕС

Он также отверг любые альтернативные модели расширения ЕС: "Нет статуса "потенциального" кандидата. Мы не заслуживаем боснийского сценария. Никакого "потенциального кандидата", никакого "кандидата в кандидата", никакого "полукандидата". Только кандидатство", – сказал он.

Босния и Герцеговина является потенциальным кандидатом на членство в ЕС с 2003 года, и прогресса практически нет, отметили в издании.

На вопрос, переживает ли Украина, что в случае положительного решения российский диктатор Владимир Путин может пойти на новую эскалацию, Жовква сказал: "Не нужно бояться того, что РФ сделает или не сделает до или после этого решения. Нужно думать о реакции украинцев, что важнее. Какой будет реакция украинских солдат в окопах, граждан?"

"Неспособность дать положительный ответ Украине в июне будет провалом и для всего ЕС, потому что это покажет, что вы не готовы к решительным решениям, слишком слабы, – и это будет сигналом для России", – подытожил Жовква.

В мае президент Франции Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС займет "десятилетия", и предложил альтернативу. Президент Зеленский подчеркнул, что Украину не устроят альтернативы, так как это будут компромиссы не с Украиной, а "очередной компромисс Европы с РФ".

Канцлер Австрии также не верит в быстрое вступление Украины в ЕС. Предлагает промежуточный формат.

8 июня 2022 года Европарламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство. Дискуссию об этом Евросовет проведет 23-24 июня.

Глава МИД Кулеба назвал процессы, которые ведут к членству Украины, "суперзарубой".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.