У Зеленского рассказали, сколько стоила аренда в центре Парковый

Владимир Зеленский (фото - EPA)

Аренда шикарного помещения в выставочном центре Парковый (известен также, как вертолетная площадка Януковича) в первом туре выборов обошлась штабу кандидата в президенты Владимира Зеленского в 207 000 грн. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту LIGA.net сообщил глава штаба Зеленского Иван Баканов.

Баканов не смог уточнить, входит ли в эту стоимость еда и алкоголь, которые в свободном доступе были в штабе практически до утра.

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"Извините, эту информацию я не уточнял и не знаю", - добавил он.

Ранее в пресс-службе Зеленского заявили, что у них нет информации о том, какая фирма его охраняет.

Отвечая на слова корреспондента о том, что охранник Зеленского похож на охранника олигарха Игоря Коломойского, представитель пресс-служба заявила: "Я не могу прокомментировать никакой схожести. Я, к сожалению или счастью, не имею чести быть знакомой с охраной господина Коломойского. Как и с самим господином Коломойским".

"Кто охраняет Зеленского? Какая фирма? Информации нет", - добавила она.

Зеленский, который вчера отказался сдавать анализы в медпункте НСК Олимпийский в Киеве якобы из-за возможной ангажированности сотрудников Минздрава, пришел сегодня около 07:15 в клинику Eurolab. Клиника принадлежит Андрею Пальчевскому, который поддержал Зеленского в первом туре.

Конкурент Зеленского на выборах президента, действующий глава государства Петр Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.