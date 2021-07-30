У Зеленского заявили, что Офис президента не имеет отношения к ситуации с Чаусом

Офис президента не имеет и не может иметь отношения к событиям вокруг экс-судьи Николая Чауса. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net.

По словам Подоляка, все действия Чауса должны получить оценку правоохранителей.

"У нас есть НАБУ, СБУ, Нацполиция, ГБР – в соответствии с подследственностью, делом Чауса должен заниматься кто-то из них", – заявил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что к этому не имеет и не может иметь отношения Офис президента или любая другая структура государства, не обладающая институциональными возможностями для расследования уголовных преступлений.

Подоляк добавил, что "в данном случае обеспечение безопасности, с точки зрения резонансности дела – прерогатива именно СБУ".

Ранее сегодня, 30 июля, сообщалось, что Чауса нашли в Винницкой области. Его задержала полиция для передачи НАБУ, но приехали сотрудники СБУ и забрали экс-судью. НАБУ попросили "неназванных правоохранителей" передать им Чауса.

Журналист Юрий Бутусов говорит, что Чаус содержался на базе Главного управления разведки – он якобы был освобожден по плану Офиса президента.

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Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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