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У Зеленского заявили, что Офис президента не имеет отношения к ситуации с Чаусом

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 20:23
У Зеленского заявили, что Офис президента не имеет отношения к ситуации с Чаусом - Фото
Николай Чаус (фото – Marian Kushnik, RFE-RL)

Офис президента не имеет и не может иметь отношения к событиям вокруг экс-судьи Николая Чауса. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net.

По словам Подоляка, все действия Чауса должны получить оценку правоохранителей.

"У нас есть НАБУ, СБУ, Нацполиция, ГБР – в соответствии с подследственностью, делом Чауса должен заниматься кто-то из них", – заявил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что к этому не имеет и не может иметь отношения Офис президента или любая другая структура государства, не обладающая институциональными возможностями для расследования уголовных преступлений.

Подоляк добавил, что "в данном случае обеспечение безопасности, с точки зрения резонансности дела – прерогатива именно СБУ".

СПРАВКА. В августе 2016-го судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус был разоблачен во взяточничестве. Рада дала согласие на задержание и арест, но судья успел сбежать. Интерпол объявил в розыск Чауса по линии "взяточничество". Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию. Осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране. 3 апреля 2021 года неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. МВД Молдовы заявило, что Чауса похитили иностранцы и вывезли в Украину. В мае в интернете появилось видеообращение Чауса, где он заявляет, что похищения не было. Из видео не ясно, где и когда оно было записано. 22 июля генпрокурор Молдовы Александр Стояногло сообщил, что Молдова завершила расследование похищения Чауса – в похищении были задействованы украинские спецслужбы.
  • Ранее сегодня, 30 июля, сообщалось, что Чауса нашли в Винницкой области. Его задержала полиция для передачи НАБУ, но приехали сотрудники СБУ и забрали экс-судью. НАБУ попросили "неназванных правоохранителей" передать им Чауса.
  • Журналист Юрий Бутусов говорит, что Чаус содержался на базе Главного управления разведки – он якобы был освобожден по плану Офиса президента.

Читайте также: Бутусов: Сотрудники СБУ препятствуют задержанию Чауса детективами НАБУ – видео

Наталия Медведева, Юрий Смирнов
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сбу набу Николай Чаус
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