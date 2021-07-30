Бутусов: Сотрудники СБУ препятствуют задержанию Чауса детективами НАБУ – видео

Детективы НАБУ обнаружили машину, на которой беглый судья Николай Чаус был вывезен сотрудниками СБУ, на территории комплекса зданий спецслужбы в центре Киева. Однако машины с группой захвата НАБУ сотрудники СБУ заблокировали и не пропускают на территорию. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он опубликовал соответствующее видео.

"По данным источников Цензор.Нет операция по захвату Чауса осуществляется под командованием спецподразделения Альфа. Решение руководства СБУ по захвату Чауса прямо нарушает статью 368 криминального кодекса о немедленной доставке в суд преступника, по которому уже есть судебное решение. Очевидно, СБУ решило незаконно помешать расследованию коррупции Чауса, которое проводит НАБУ", – написал Бутусов.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.