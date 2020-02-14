Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

UA:Перший напомнил Офису президента о незаконности цензуры

UA:Перший напомнил Офису президента о незаконности цензуры - Фото
14.02.2020, 20:56

В заявлении UA:Перший говорится, что Общественный вещатель никогда не имел оснований сомневаться в профессионализме авторов "Схем"

Телеканал UA:Перший напомнил Офису президента о незаконности вмешательства в деятельность Общественного вещателя с целью установления цензуры. Об этом говорится в заявлении канала UA:Перший.

В своей критической реакции на сюжет программы "Схемы" о поездке президента Владимира Зеленского в Оман Банковая заявила, что считает своим долгом "обратить внимание общественного вещателя - телеканала UA:Перший на распространение в его эфире информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием".

В заявлении UA:Перший говорится, что Общественный вещатель никогда не имел оснований сомневаться в профессионализме авторов "Схем".

"Общественный вещатель благодарит за рекомендацию и, пользуясь случаем, напоминает Офису президента, что согласно статье 3 Закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НСТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины", - говорится в заявлении.

  • Вчера, 13 февраля, программа "Схемы" показала сюжет, в котором говорится, что во время пребывания Зеленского в Омане туда же прилетал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. При этом президент Украины, по данным источников программы, вернулся в Киев на том же самолете, на котором российский чиновник прилетел в Оман.
  • 14 февраля ОП обвинил "Схемы" в том, что авторы программы якобы сообщили о встрече Зеленского с Патрушевым, и пригрозил журналистам судом.
  • В редакции "Схем" говорят, что такого не утверждали и упрекнули Банковую в том, что она скрывает информацию о встречах президента.

Еще по теме
Напишите нам
UA:ПЕРШИЙ Владимир Зеленский Оман цензура схемы НСТУ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 