UA:Перший напомнил Офису президента о незаконности цензуры

Телеканал UA:Перший напомнил Офису президента о незаконности вмешательства в деятельность Общественного вещателя с целью установления цензуры. Об этом говорится в заявлении канала UA:Перший.

В своей критической реакции на сюжет программы "Схемы" о поездке президента Владимира Зеленского в Оман Банковая заявила, что считает своим долгом "обратить внимание общественного вещателя - телеканала UA:Перший на распространение в его эфире информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием".

В заявлении UA:Перший говорится, что Общественный вещатель никогда не имел оснований сомневаться в профессионализме авторов "Схем".

"Общественный вещатель благодарит за рекомендацию и, пользуясь случаем, напоминает Офису президента, что согласно статье 3 Закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НСТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины", - говорится в заявлении.