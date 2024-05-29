Убийство подростка в фуникулере. Работник УГО предстанет перед судом

В суд направили обвинительный акт относительно военного УГО по факту совершения умышленного убийства из хулиганских мотивов

Фуникулер (Фото: Facebook)

Следователи завершили досудебное расследование в отношении работника Управления государственной охраны, подозреваемого в убийстве юноши на станции фуникулера в Киеве. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и Офисе генерального прокурора.

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По данным правоохранителей, в суд направили обвинительный акт в отношении военного УГО по факту совершения умышленного убийства из хулиганских побуждений, которое предусматривает пожизненное заключение.

Расследование установило, что 7 апреля на верхней станции фуникулера работник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с группой подростков. Выйдя из вагона, он дождался несовершеннолетнего парня и толкнул его. Тот упал и разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи, от которого скончался до приезда врачей.

Ранее ему сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве, за которую он мог получить до 15 лет заключения. Однако впоследствии дело переквалифицировали в убийство по хулиганским мотивам, за которое мужчина может получить пожизненное.

Сейчас его держат под стражей без права на залог до 5 июня.

7 апреля в столице остановили движение фуникулера, в Киевпасстрансе заявили о "хулиганском случае на верхней станции". Позже стало известно, что погиб несовершеннолетний парень.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве подростка. Им оказался водитель Управления государственной охраны. 9 апреля в ГБР сообщили, что мужчина в момент преступления был в нетрезвом состоянии.

8 мая советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила, что водителя УГО, которого задержали по подозрению в убийстве 16-летнего юноши в Киевском фуникулере, никто из компании подростков не провоцировал, и никаких хулиганских действий со стороны детей не было.

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