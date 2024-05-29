Вбивство підлітка у фунікулері. Працівник УДО постане перед судом

До суду скерували обвинувальний акт щодо військового УДО за фактом вчинення умисного вбивства з хуліганських мотивів

Фунікулер (Фото: Facebook)

Слідчі завершили досудове розслідування щодо працівника Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві юнака на станції фунікулера у Києві. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань та Офісі генерального прокурора.

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За даними правоохоронців, до суду скерували обвинувальний акт щодо військового УДО за фактом вчинення умисного вбивства з хуліганських мотивів, яке передбачає довічне ув’язнення.

Розслідування встановило, що 7 квітня на верхній станції фунікулера працівник, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спровокував конфлікт із групою підлітків. Вийшовши з вагона, він дочекався неповнолітнього хлопця і штовхнув його. Той упав і розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї, від якого помер до приїзду лікарів.

Раніше йому повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство, за яку він міг отримати до 15 років ув'язнення. Однак згодом справу перекваліфікували на вбивство з хуліганських мотивів, за яке чоловік може отримати довічне.

Зараз його тримають під вартою без права на заставу до 5 червня.

7 квітня у столиці зупинили рух фунікулера, у Київпастрансі заявили про "хуліганський випадок на верхній станції". Пізніше стало відомо, що загинув неповнолітній хлопець.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві підлітка. Ним виявився водій Управління державної охорони. 9 квітня у ДБР повідомили, що чоловік в момент злочину був напідпитку.

8 травня радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян заявила, що водія УДО, якого затримали за підозрою у вбивстві 16-річного юнака у Київському фунікулері, ніхто із компанії підлітків не провокував, і жодних хуліганських дій з боку дітей не було.

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