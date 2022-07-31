Убийство украинских пленных в Еленовке. Появились спутниковые снимки лагеря: фото

Появились снимки российского лагеря военнопленных во временно оккупированной Еленовке, сделанные спутником Maxar. Фотографии опубликовал в Twitter журналист Politico Кристофер Миллер.

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Обнародованы четыре фотографии лагеря в Еленовке, в котором российские оккупанты удерживают украинских военнопленных – две до взрыва и две после.

В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены.

Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.

В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнер по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.

Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий заявил, что "Азов" расценивает взрыв в Еленовке как акт публичной казни, и заверил, что российский диктатор Владимир Путин тоже будет казнен.

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Наталия Медведева

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