Убийство украинских пленных в Еленовке. Появились спутниковые снимки лагеря: фото
31.07.2022, 00:23
Лагерь военнопленных во временно оккупированной Еленовке после взрыва (Фото: MAXAR)
Появились снимки российского лагеря военнопленных во временно оккупированной Еленовке, сделанные спутником Maxar. Фотографии опубликовал в Twitter журналист Politico Кристофер Миллер.
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Обнародованы четыре фотографии лагеря в Еленовке, в котором российские оккупанты удерживают украинских военнопленных – две до взрыва и две после.
- В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены.
- Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.
- В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнер по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.
- Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий заявил, что "Азов" расценивает взрыв в Еленовке как акт публичной казни, и заверил, что российский диктатор Владимир Путин тоже будет казнен.
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