UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Убийство украинских пленных в Еленовке. Появились спутниковые снимки лагеря: фото

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 00:23
Убийство украинских пленных в Еленовке. Появились спутниковые снимки лагеря: фото - Фото
Лагерь военнопленных во временно оккупированной Еленовке после взрыва (Фото: MAXAR)

Появились снимки российского лагеря военнопленных во временно оккупированной Еленовке, сделанные спутником Maxar. Фотографии опубликовал в Twitter журналист Politico Кристофер Миллер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Обнародованы четыре фотографии лагеря в Еленовке, в котором российские оккупанты удерживают украинских военнопленных – две до взрыва и две после.

Убийство украинских пленных в Еленовке. Появились спутниковые снимки лагеря: фото

Убийство украинских пленных в Еленовке. Появились спутниковые снимки лагеря: фото

Убийство украинских пленных в Еленовке. Появились спутниковые снимки лагеря: фото

Убийство украинских пленных в Еленовке. Появились спутниковые снимки лагеря: фото
  • В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены.
  • Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии. 
  • В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнер по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина. 
  • Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий заявил, что "Азов" расценивает взрыв в Еленовке как акт публичной казни, и заверил, что российский диктатор Владимир Путин тоже будет казнен.

Читайте также: РФ рано или поздно придется признать террористом, одних слов мало – Зеленский об Еленовке

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еленовка Maxar
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 