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Убытки 40 млн. СБУ заявила о ликвидации на таможне Житомира схемы по растаможке грузовиков

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01.10.2022, 10:32
Убытки 40 млн. СБУ заявила о ликвидации на таможне Житомира схемы по растаможке грузовиков - Фото
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности и Государственного бюро расследований заявили о разоблачении масштабной схемы на растаможке иностранных грузовых автомобилей на Житомирской таможне, которая нанесла бюджету убытки в 40 млн грн. Об этом сообщает СБУ.

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Спецслужбы подозревают в причастности к организации схемы более 10 человек, среди них – шесть должностных лиц таможенного поста "Житомир-центральный" и несколько бизнесменов из областного центра и Ровно.

В СБУ утверждают, что подозреваемые якобы искусственно "омолаживали" год выпуска импортированных грузовиков и, таким образом, уклонялись от уплаты установленных таможенных платежей.

По данным следствия, незаконная деятельность нанесла ущерб бюджету в размере почти 40 млн грн из-за недополученных сумм акцизного сбора и налога на добавленную стоимость.

СБУ и ГБР инкриминируют подозреваемым подачу в таможенный орган поддельных иностранных технических паспортов с измененными датами производства автомобилей.

"При этом главные государственные инспекторы таможни не осуществляли надлежащую проверку этих документов и гарантировали беспрепятственное таможенное оформление грузовиков", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, на каждом авто было "сэкономлено" от 90 000 до 750 000 грн, в зависимости от объема двигателя.

Спецслужба заявляет, что в ходе обысков у подозреваемых в махинациях правоохранители обнаружили отчетную документацию с доказательствами противоправных действий.

Убытки 40 млн. СБУ заявила о ликвидации на таможне Житомира схемы по растаможке грузовиков

По материалам СБУ, 11 человек получили подозрения по четырем статьям:

- совершение уголовного правонарушения организованной группой;

- злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия;

- уклонение от уплаты налогов, сборов;

- подделка документов.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Наталія Медведєва
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сбу таможня Житомир
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