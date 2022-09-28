"Удочки вниз", дубинки и мор голодом: омбудсмен рассказал, как россияне пытали пленных
Россияне избивали и издевались над украинцами в плену, а голод использовали как один из методов пыток. Об этом на брифинге 28 сентября рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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"Все [пленные] отмечают, что были ужасные условия содержания. Места не были приспособлены к такому большому количеству. Все начиналось с захвата в плен, каких-то юридических моментов – как признание военнопленным, статуса комбатанта – не происходило. Распространенная практика "встреч" – пропускали сквозь строй, где били резиновыми дубинками. Эти дубинки даже ломались, и после этого использовали деревянные палки", – сказал омбудсмен.
Также, по словам Лубинца, привезенных украинских пленных заставляли держать головы опущенными – оккупанты называли это "удочки вниз". "Нарушителей" россияне "дополнительно" избивали.
Омбудсмен рассказал, что еды и воды пленным украинцам давали "крайне мало", а средства личной гигиены не выдавали вообще – не было туалетной бумаги, мыла, зубных щеток. Пленные, по его словам, зачастую спали просто на бетоне – им не давали ни одеял, ни матрасов.
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"Все потеряли вес. Причем кардинально. Я общался с парнем, который потерял 63 кг. Парень из Азова сказал, что он потерял более 70 кг. Наименьшее, что я услышал, – парень лишился 25 кг. Притом что он маленького роста и, как сам сказал, всегда считал себя худым", – сказал Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что россияне "вообще практически не давали еду" пленным и использовали голод как элемент пыток.
Он также отметил, что за все время пребывания в плену украинцы ни разу не видели ни одного представителя Красного Креста, хотя на выходе с территории Азовстали Красный Крест раздал им анкеты для идентификации военнопленных. После этого представители МККК должны были приехать в места удержания и забрать эти анкеты, но российская сторона так и не допустила их к пленным.
- 21 сентября Украина вернула из российского плена 213 военных, половина из которых оказались бойцами полка "Азов", и двух гражданских. Среди освобожденных – известные командиры и бойцы.
- Также стало известно об освобождении из плена 10 иностранцев, захваченных оккупантами в Украине.
- 200 военнослужащих Украина вернула из плена в обмен на подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. За пятерых украинских командиров Украина отдала РФ 55 российских военных.
- По договоренности, пятеро командиров из числа защитников Мариуполя будут "гостями Эрдогана" до конца войны.
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