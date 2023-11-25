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Украина договорилась с союзниками об "очень мощных" ПВО для Одесской области – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2023, 15:55
Украина договорилась с союзниками об
Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции Grain from Ukraine в Киеве заявил, что Одесская область будет защищена "очень мощными" системами противовоздушной обороны.

"Очень конкретное количество систем, очень конкретного названия. Запрос такой есть, и, скажу вам откровенно: ответ позитивный уже есть. Скоро этот регион будет защищен очень мощным ПВО. Нам важны не только корабли, но и люди, которые живут в Одесской области", – сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина договорилась с западными союзниками о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море.

"Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы обеспечить их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего", – сказал он.

  • После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.
  • Одесский национальный художественный музей опубликовал видео с уличных камер, на которых зафиксирован российский ракетный удар по центру города в ночь на 6 ноября.
  • 8 ноября Россия нанесла ракетный удар в направлении одного из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии, погиб лоцман, были ранены члены экипажа, пострадал работник порта.
  • 10 ноября в Одесском районе было два попадания, в результате которых пострадали три человека.

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Милана Головань
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