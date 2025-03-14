Украина формирует команду, которая разработает план контроля возможного перемирия – Сибига

Глава МИД сообщил, что Украина начала формировать национальную команду для осуществления контроля, если по всей линии фронта будет введено перемирие

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина фактически начала формировать национальную команду, которая будет разрабатывать план контроля возможного 30-дневного перемирия с РФ. Об этом на пресс-конференции с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беатой Майнль-Райзингер сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Интерфакс-Украина.

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По его словам, сразу после возвращения из Джидды украинская переговорная команда доложила президенту Владимиру Зеленскому о результатах встречи с американской делегацией и предоставила соответствующие предложения по дальнейшим шагам.

"Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс", – сказал Сибига.

Министр напомнил, что линия фронта на сегодняшний день составляет более 1300 километров, с ежедневными боями. Он также подчеркнул, что во избежание возможных провокаций со стороны России Украина должна быть готова к разным ситуациям.

"Сейчас будет все направлено, чтобы украинская сторона была готова с соответствующими командами, с соответствующими наработками, модальностями. Имею в виду, в том числе будущее видение договоренности или плана действий для достижения справедливого мира для Украины. Безусловно, параметров и объема пакета гарантий безопасности для Украины", – подытожил глава украинской дипломатии.

Во время переговоров в Джидде 11 марта 2025 года США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.

Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.

Диктатор РФ Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, Путин требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине на время прекращения огня.