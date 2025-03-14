Україна формує команду, яка розроблятиме план для контролю можливого перемир'я – Сибіга

Глава МЗС повідомив, що Україна почала формувати національну команду для здійснення контролю, якщо на усій лінії фронту буде запроваджене перемир'я

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна фактично почала формувати національну команду, яка розроблятиме план для контролю можливого 30-денного перемир'я з РФ. Про це на пресконференції з федеральною міністеркою європейських та міжнародних справ Австрії Беатою Майнль-Райзінгер повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Інтерфакс-Україна.

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За його словами, одразу після повернення з Джидди українська переговорна команда доповіла президенту Володимиру Зеленському про результати зустрічі з американською делегацією та надала відповідні пропозиції щодо подальших кроків.

"Ми вже зараз фактично взялися за формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я. Це надзвичайно складний процес", – сказав Сибіга.

Міністр нагадав, що лінія фронту на сьогодні складає понад 1300 км, з щоденними боями. Він також наголосив, що для уникнення можливих провокацій з боку Росії Україна повинна бути готовою до різних ситуацій.

"Зараз буде все спрямовано, щоб українська сторона була готова з відповідними командами, напрацюваннями, модальностями. Маю на увазі, зокрема, майбутнє бачення щодо домовленості чи плану дій для досягнення справедливого миру для України. Безумовно, параметрів та обсягу пакета безпекових гарантій для України", – підсумував глава української дипломатії.