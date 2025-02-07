Украина готова хранить газ из США в своих хранилищах – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Украина готова принимать на хранение американский газ в своих подземных хранилищах, заявил в интервью Reuters президент Владимир Зеленский. Такая инициатива может быть выгодна не только для Киева, но и для администрации президента США Дональда Трампа.

"Это очень интересно для нас. Я знаю, что это очень интересно для администрации Трампа. Мы готовы и хотим иметь контракты на поставку СПГ в Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в подписании контрактов и готова обеспечить транзит американского газа в страны ЕС.

"Я знаю, что наши американские партнеры это поддерживают. Мы также готовы пустить наших американских партнеров в этот сектор, на этот рынок. Я думаю, что это тоже часть безопасности для Украины и Европы, потому что это не российский газ", – подытожил глава государства.

3 февраля Трамп заявил, что хочет достичь соглашения с Украиной о получении доступа к редкоземельным материалам страны как условия для продолжения поддержки США в войне против России. Немецкий канцлер Шольц назвал такие желания со стороны Трампа "очень эгоистичными и эгоцентричными". Впрочем, Зеленский поддержал Трампа.

7 февраля Трамп предположил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе. По словам главы Белого дома, он планирует обсудить с украинским коллегой вопросы редкоземельных металлов, которые хочет получить в обмен на поддержку США.