Україна готова зберігати газ із США у своїх сховищах – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Україна готова приймати на зберігання американський газ у своїх підземних сховищах, заявив в інтерв'ю Reuters президент Володимир Зеленський. Така ініціатива може бути вигідною не лише для Києва, а й для адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Це дуже цікаво для нас. Я знаю, що це дуже цікаво для адміністрації Трампа. Ми готові й хочемо мати контракти на постачання СПГ в Україну. І, звичайно, ми будемо хабом для всієї Європи", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна зацікавлена у підписанні контрактів і готова забезпечити транзит американського газу до країн ЄС.

"Я знаю, що наші американські партнери це підтримують. Ми також готові пустити наших американських партнерів у цей сектор, на цей ринок. Я думаю, що це також частина безпеки для України і Європи, тому що це не російський газ", – підсумував глава держави.

3 лютого Трамп заявив, що хоче досягти угоди з Україною щодо отримання доступу до рідкісноземельних матеріалів країни як умови для продовження підтримки США у війні проти Росії. Німецький канцлер Шольц назвав такі бажання з боку Трампа "дуже егоїстичними й егоцентричними". Втім, Зеленський підтримав Трампа.

7 лютого Трамп припустив, що може зустрітися з Зеленським наступного тижня. За словами очільника Білого дому, він планує обговорити з українським колегою питання рідкісноземельних металів, які хоче отримати в обмін на підтримку США.