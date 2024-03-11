Украина назначила нового генерального консула в Торонто. Им стал экс-спикер МИД Николенко
Олег Николенко (Фото: МИД)

Бывший спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко стал новым генеральным консулом Украины в канадском Торонто. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, на должности он будет продвигать интересы Украины, а также приближать победу в войне против России. 

Дипломат поблагодарил главу МИД Дмитрия Кулебу и президента Владимира Зеленского за доверие. 

Ранее Николенко заявил, что покидает должность спикера ведомства, он работал на ней три с половиной года.

Недавно министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что в ближайшие дни страна примет решение об отправке в Украину списанных неуправляемых авиационных ракет CRV7 калибра 70 мм.

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