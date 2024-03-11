Украина назначила нового генерального консула в Торонто. Им стал экс-спикер МИД Николенко

Николенко пообещал продвигать украинские интересы и приближать победу в войне против России

Олег Николенко (Фото: МИД)

Бывший спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко стал новым генеральным консулом Украины в канадском Торонто. Об этом он сообщил в Facebook.

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По его словам, на должности он будет продвигать интересы Украины, а также приближать победу в войне против России.

Дипломат поблагодарил главу МИД Дмитрия Кулебу и президента Владимира Зеленского за доверие.

Ранее Николенко заявил, что покидает должность спикера ведомства, он работал на ней три с половиной года.

Недавно министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что в ближайшие дни страна примет решение об отправке в Украину списанных неуправляемых авиационных ракет CRV7 калибра 70 мм.

3 февраля сообщалось, что лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр призвал правительство передать Украине ракеты CRV7, которые планируют утилизировать.

24 февраля Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Полный текст документа можно прочитать здесь.

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