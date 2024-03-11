Україна призначила нового генерального консула у Торонто. Ним став ексспікер МЗС Ніколенко

Ніколенко пообіцяв просувати українські інтереси та наближати перемогу у війні проти Росії

Олег Ніколенко (Фото: МЗС)

Колишній речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко став новим генеральним консулом України в канадському Торонто. Про це він повідомив у Facebook.

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За його словами, на посаді він просуватиме інтереси України, а також наближатиме перемогу у війні проти Росії.

Дипломат подякував главі МЗС Дмитру Кулебі та президенту Володимиру Зеленському за довіру.

Раніше Ніколенко заявив, що залишає посаду спікера відомства, він працював на ній три з половиною роки.

Нещодавно міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що найближчими днями країна ухвалить рішення щодо відправлення в Україну списаних некерованих авіаційних ракет CRV7 калібру 70 мм.

3 лютого повідомлялося, що лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр закликав уряд передати Україні ракети CRV7, які планують утилізувати.

24 лютого Україна та Канада підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Повний текст документа можна прочитати тут.

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