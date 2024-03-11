Україна призначила нового генерального консула у Торонто. Ним став ексспікер МЗС Ніколенко
Колишній речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко став новим генеральним консулом України в канадському Торонто. Про це він повідомив у Facebook.
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За його словами, на посаді він просуватиме інтереси України, а також наближатиме перемогу у війні проти Росії.
Дипломат подякував главі МЗС Дмитру Кулебі та президенту Володимиру Зеленському за довіру.
Раніше Ніколенко заявив, що залишає посаду спікера відомства, він працював на ній три з половиною роки.
Нещодавно міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що найближчими днями країна ухвалить рішення щодо відправлення в Україну списаних некерованих авіаційних ракет CRV7 калібру 70 мм.
- 3 лютого повідомлялося, що лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр закликав уряд передати Україні ракети CRV7, які планують утилізувати.
- 24 лютого Україна та Канада підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки.
- Повний текст документа можна прочитати тут.
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