Украина не получит ни доллара, пока США не решат вопрос границ — конгрессмен-республиканец
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Чип Рой (штат Техас) заявил, что Украина "не получит ни одного доллара", пока в Вашингтоне не решат вопрос безопасности границы с Мексикой. Об этом он сообщил в интервью Welt.
По его словам США "не могут продолжать бросать деньги в Украину, пока одновременно разрушается их собственная граница".
"Многие американцы задаются вопросом: должны ли мы теперь платить вечно? Какова на самом деле цель? Восстановить границы, существовавшие до 2014 года, вернуть Крым и Донбасс? Или для отражения атак Путина на Киев?", — сказал Рой.
Он отметил, что никто в США не хочет, чтобы диктатор Владимир Путин атаковал Европу, а хотят поддержать страны НАТО.
"Но европейцам нужно платить больше, а не диктовать нам, сколько денег мы должны вкладывать в Украину. Если администрация Байдена на самом деле не сделает что-то, чтобы остановить поток беженцев и защитить границу США, для Украины не будет ни одного доллара", — заявил конгрессмен.—
Законодатель считает, что только таким образом республиканцы могут "давить на правительство".
"Слишком много опасностей угрожает нашей стране. Если международное сообщество выделит больше денег, а Байден скажет, что он должен обеспечить безопасность границы, тогда мы сможем честно обсудить, как мы можем помочь Украине", — резюмировал он.
Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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