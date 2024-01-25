Украина не получит ни доллара, пока США не решат вопрос границ — конгрессмен-республиканец

Рой заявил, что США "не могут продолжать бросать деньги в Украину, пока одновременно разрушается их собственная граница"

Чип Рой (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Чип Рой (штат Техас) заявил, что Украина "не получит ни одного доллара", пока в Вашингтоне не решат вопрос безопасности границы с Мексикой. Об этом он сообщил в интервью Welt.

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По его словам США "не могут продолжать бросать деньги в Украину, пока одновременно разрушается их собственная граница".

"Многие американцы задаются вопросом: должны ли мы теперь платить вечно? Какова на самом деле цель? Восстановить границы, существовавшие до 2014 года, вернуть Крым и Донбасс? Или для отражения атак Путина на Киев?", — сказал Рой.

Он отметил, что никто в США не хочет, чтобы диктатор Владимир Путин атаковал Европу, а хотят поддержать страны НАТО.

"Но европейцам нужно платить больше, а не диктовать нам, сколько денег мы должны вкладывать в Украину. Если администрация Байдена на самом деле не сделает что-то, чтобы остановить поток беженцев и защитить границу США, для Украины не будет ни одного доллара", — заявил конгрессмен.—

Законодатель считает, что только таким образом республиканцы могут "давить на правительство".

"Слишком много опасностей угрожает нашей стране. Если международное сообщество выделит больше денег, а Байден скажет, что он должен обеспечить безопасность границы, тогда мы сможем честно обсудить, как мы можем помочь Украине", — резюмировал он.

Инициатива Republicans for Ukraine, способствующая поддержке Украины среди избирателей Республиканской партии, поставила Рою самую низкую оценку (F). Он голосовал против дополнительных ассигнований на 2022 год и против дополнительной помощи на 2023 год. Также конгрессмен поддерживал поправки, запрещающие какую-либо военную помощь Украине и отменяющие действие закона о ленд-лизе.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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