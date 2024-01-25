Україна не отримає жодного долара, поки США не вирішать питання кордонів — конгресмен-республіканець
Член Палати представників США від Республіканської партії Чіп Рой (штат Техас) заявив, що Україна "не отримає жодного долара", доки у Вашингтоні не вирішать питання безпеки кордону з Мексикою. Про це він повідомив в інтерв'ю Welt.
За його словами, США "не можуть продовжувати кидати гроші в Україну, поки одночасно руйнується власний кордон".
"Багато американців запитують: чи маємо ми тепер платити вічно? Яка насправді мета? Відновити кордони, що існували до 2014 року, повернути Крим і Донбас? Чи для відбиття атак Путіна на Київ?", — сказав Рой.
Він зазначив, що ніхто в США не хоче, щоб диктатор Володимир Путін атакував Європу, а хочуть підтримати країни НАТО.
"Але європейцям потрібно платити більше, а не диктувати нам, скільки грошей ми маємо вкладати в Україну. Якщо адміністрація Байдена насправді не зробить щось, щоб зупинити потік біженців та захистити кордон США, для України не буде жодного долара", — заявив конгресмен.
Законодавець вважає, що лише таким чином республіканці можуть "тиснути на уряд".
"Надто багато небезпек загрожує нашій країні. Якщо міжнародна спільнота виділить більше грошей, а Байден скаже, що він має забезпечити безпеку кордону, тоді ми зможемо чесно обговорити, як нам допомогти Україні", – резюмував він.
Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Сенат укладе угоду щодо безпеки кордонів, яка передбачає подальшу допомогу Україні.
- 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
- Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".
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