Україна не отримає жодного долара, поки США не вирішать питання кордонів — конгресмен-республіканець

Рой заявив, що США "не можуть продовжувати кидати гроші в Україну, доки одночасно руйнується власний кордон"

Чіп Рой (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Член Палати представників США від Республіканської партії Чіп Рой (штат Техас) заявив, що Україна "не отримає жодного долара", доки у Вашингтоні не вирішать питання безпеки кордону з Мексикою. Про це він повідомив в інтерв'ю Welt.

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За його словами, США "не можуть продовжувати кидати гроші в Україну, поки одночасно руйнується власний кордон".

"Багато американців запитують: чи маємо ми тепер платити вічно? Яка насправді мета? Відновити кордони, що існували до 2014 року, повернути Крим і Донбас? Чи для відбиття атак Путіна на Київ?", — сказав Рой.

Він зазначив, що ніхто в США не хоче, щоб диктатор Володимир Путін атакував Європу, а хочуть підтримати країни НАТО.

"Але європейцям потрібно платити більше, а не диктувати нам, скільки грошей ми маємо вкладати в Україну. Якщо адміністрація Байдена насправді не зробить щось, щоб зупинити потік біженців та захистити кордон США, для України не буде жодного долара", — заявив конгресмен.

Законодавець вважає, що лише таким чином республіканці можуть "тиснути на уряд".

"Надто багато небезпек загрожує нашій країні. Якщо міжнародна спільнота виділить більше грошей, а Байден скаже, що він має забезпечити безпеку кордону, тоді ми зможемо чесно обговорити, як нам допомогти Україні", – резюмував він.

Ініціатива Republicans for Ukraine, що сприяє підтримці України серед виборців Республіканської партії, поставила Рою найнижчу оцінку (F). Він голосував проти додаткових асигнувань на 2022 рік та проти додаткової допомоги на 2023 рік. Також конгресмен підтримував поправки, що забороняють будь-яку військову допомогу Україні та скасовують дію закону про лендліз.

Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Сенат укладе угоду щодо безпеки кордонів, яка передбачає подальшу допомогу Україні.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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