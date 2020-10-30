"Украина не свернет с пути борьбы с коррупцией". Ермак встретился с послами G7

Глава посольства США Кристина Квин заверила руководителя Офиса президента, что Большая семерка готова помогать Украине с дальнейшими реформами

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил с послами Большой семерки (G7) ситуацию с решением Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Ермак проинформировал послов о вчерашний заседаниях СНБО и Кабмина при участии президента Владимира Зеленского, о принятых на них решениях и о внесенном президентом в парламент законопроекте о восстановлении доверия к КСУ. Он заверил, что бесперебойная работа реестров НАПК была обеспечена, а антикоррупционные органы продолжат работать.

"Для нас принципиальна наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути", – заявил Ермак.

По мнению Ермака, события в КСУ не произошли без внешнего вмешательства, он надеется, что правоохранители дадут оценку ситуации.

Временная поверенная в делах США Кристина Квин заявила, что G7 готова помогать Украине в дальнейшем движении по пути реформ.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикорзакона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.

Сегодня под КСУ был протест, активисты требовали отставки всех судей. Глава суда Тупицкий заявил, что пока не собирается в отставку.

Денис Юдин

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