Украина отреагировала на заявление из РФ о "легальных" поставках оружия боевикам

В Минобороны напомнили, что Украина получает техническую помощь от государств-партнеров согласно международным договорам

В Минобороны назвали свидетельством прямой вооруженной агрессии и поддержки терроризма на государственном уровне заявление главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонида Калашникова о необходимости официальных поставок оружия боевикам на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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"В России раздаются политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США. Однако РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины", - напомнили в ведомстве.

Там перечислили количество вооружения, которым Россия снабдила подконтрольных ей боевиков и отметили, что это оружие используется не только против украинских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса.

"Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что Украина получает техническую помощь от государств-партнеров согласно международным договорам. "И нынешняя ситуация - не исключение. Украина благодарна международным партнерам за поддержку в борьбе против агрессора", - отметили в министерстве.

Вадим Ребрина

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