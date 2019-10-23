Украина поднимет в ООН вопрос о "приговоре" Асееву

Станислав Асеев Фото: facebook.com/egor.firsov

Украина намерена поднять в ООН вопрос относительно украинского журналиста, блогера Станислава Асеева, которого боевики "осудили" на 15 лет заключения. Об этом заявил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает Укринформ.

"На этой неделе продолжается работа третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается правозащитной тематикой. Без сомнений, делегация Украины поднимет вопрос и о так называемом приговоре Станиславу Асееву в качестве печального примера политики подавления оккупационными властями в Донецке критических взглядов и грубого нарушения прав человека", - подчеркнул дипломат.

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Он также подтвердил, что украинская сторона "доведет эту информацию до сведения руководства ООН".

По словам Николенко, Украина не прекращает привлекать внимание ООН к подавлению прав и свобод на временно оккупированных территориях.

"В частности, на прошлой неделе на четвертом комитете, который рассматривал вопрос информации, мы говорили об ограничениях свободы слова, а также преследованиях журналистов и активистов на украинских территориях, временно оккупированных Российской Федерацией", - отметил представитель украинской миссии при ООН.