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Украина поднимет в ООН вопрос о "приговоре" Асееву

Украина поднимет в ООН вопрос о "приговоре" Асееву - Фото
Станислав Асеев Фото: facebook.com/egor.firsov
23.10.2019, 10:11

Террористы "приговорили" украинского журналиста к 15 годам тюрьмы

Украина намерена поднять в ООН вопрос относительно украинского журналиста, блогера Станислава Асеева, которого боевики "осудили" на 15 лет заключения. Об этом заявил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает Укринформ.

"На этой неделе продолжается работа третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается правозащитной тематикой. Без сомнений, делегация Украины поднимет вопрос и о так называемом приговоре Станиславу Асееву в качестве печального примера политики подавления оккупационными властями в Донецке критических взглядов и грубого нарушения прав человека", - подчеркнул дипломат.

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Он также подтвердил, что украинская сторона "доведет эту информацию до сведения руководства ООН".

По словам Николенко, Украина не прекращает привлекать внимание ООН к подавлению прав и свобод на временно оккупированных территориях.

"В частности, на прошлой неделе на четвертом комитете, который рассматривал вопрос информации, мы говорили об ограничениях свободы слова, а также преследованиях журналистов и активистов на украинских территориях, временно оккупированных Российской Федерацией", - отметил представитель украинской миссии при ООН.

  • 27-летний Асеев - украинский журналист и блогер. Он исчез в начале июня 2017 года в Донецке. ОБСЕ призвала немедленно освободить его. Только в сентябре оккупанты подтвердили, что он внесен в список на обмен. Асеев пробовал начинать голодовку.
  • 17 августа 2018 года в эфире программы "Сладков+" на российском пропагандистском канале Россия 24 оккупанты показали "признания" Асеева в том, что он якобы работал на разведку Минобороны. Коллеги, другие представители СМИ и правозащитники считают, что это признание было получено под давлением или пытками.
  • 22 октября боевики террористической организации ДНР "приговорили" Асеева к лишению свободы на срок 15 лет.

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Станислав Асеев ООН Украина Олег Новиков
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