Украина получит 33 000 ударных систем для дронов с ИИ
Американско-немецкая компания Auterion отправит Украине 33 000 своих ударных систем для беспилотников с искусственным интеллектом до конца года по новому контракту с Министерством обороны США. Об этом Financial Times рассказал главный исполнительный директор Auterion Лоренц Майер.
Отмечается, что Украина уже использует программное обеспечение Auterion в беспилотниках, но новое соглашение "в десять раз масштабнее".
Как рассказал Майер, ударные системы Auterion состоят из миниатюрных компьютеров Skynode, которые работают на программном обеспечении компании и включают камеру и радио.
Они могут превратить дроны с ручным управлением в "системы оружия на базе искусственного интеллекта", которые не удастся заглушить. Также они могут отслеживать движущуюся цель на расстоянии до одного километра.
Auterion получила от Пентагона контракт на поставки систем стоимостью примерно $50 миллионов.
По словам Мейера, контракт является частью помощи правительства США Украине в сфере безопасности. Но он не является частью "мегасоглашения" по беспилотникам, которую президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
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