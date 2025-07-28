Україна отримає 33 000 ударних систем для дронів з ШІ
Американсько-німецька компанія Auterion відправить Україні 33 000 своїх ударних систем для безпілотників зі штучним інтелектом до кінця року за новим контрактом з Міністерством оборони США. Про це Financial Times розповів головний виконавчий директор Auterion Лоренц Маєр.
Зазначається, що Україна вже використовує програмне забезпечення Auterion у безпілотниках, але нова угода "вдесятеро масштабніша".
Як розповів Маєр, ударні системи Auterion складаються з мініатюрних комп’ютерів Skynode, які працюють на програмному забезпеченні компанії та мають камеру і радіо.
Вони можуть перетворити дрони з ручним керуванням на "системи зброї на базі штучного інтелекту", які не вдасться заглушити. Також можуть відстежувати рухому ціль на відстані до одного кілометра.
Auterion отримала від Пентагону контракт на постачання систем вартістю приблизно $50 мільйонів.
За словами Меєра, контракт є частиною допомоги уряду США Україні у сфері безпеки. Але він не є частиною "мегаугоди" щодо безпілотників, про яку президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.
- 21 липня 2025 року президент провів нараду щодо розробок, виробництва та закупівель безпілотників.
- 24 липня Зеленський заявляв, що на виробництво дронів-перехоплювачів Україні потрібно $6 млрд.
- Військовий аналітик Бадрак повідомляв LIGA.net, що Україні потрібно мати три дрони-перехоплювачі на один російський ударний безпілотник й забезпечити систему виявлення БпЛА окупантів.
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