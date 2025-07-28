Україна отримає 33 000 ударних систем для дронів з ШІ

Відправлення Україні десятків тисяч ударних систем для дронів має відбутися до кінця року

Дрон (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Американсько-німецька компанія Auterion відправить Україні 33 000 своїх ударних систем для безпілотників зі штучним інтелектом до кінця року за новим контрактом з Міністерством оборони США. Про це Financial Times розповів головний виконавчий директор Auterion Лоренц Маєр.

Зазначається, що Україна вже використовує програмне забезпечення Auterion у безпілотниках, але нова угода "вдесятеро масштабніша".

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Як розповів Маєр, ударні системи Auterion складаються з мініатюрних комп’ютерів Skynode, які працюють на програмному забезпеченні компанії та мають камеру і радіо.

Вони можуть перетворити дрони з ручним керуванням на "системи зброї на базі штучного інтелекту", які не вдасться заглушити. Також можуть відстежувати рухому ціль на відстані до одного кілометра.

Auterion отримала від Пентагону контракт на постачання систем вартістю приблизно $50 мільйонів.

За словами Меєра, контракт є частиною допомоги уряду США Україні у сфері безпеки. Але він не є частиною "мегаугоди" щодо безпілотників, про яку президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.