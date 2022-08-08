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Украина заявила о ядерном терроризме россиян на ЗАЭС и призвала направить туда миссию

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 23:46
Украина заявила о ядерном терроризме россиян на ЗАЭС и призвала направить туда миссию - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Российская Федерация продолжает "акты ядерного терроризма" по отношению к объектам Запорожской АЭС и его персоналу и призвал ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество принять все меры по направлению миссии на Запорожскую АЭС, полностью демилитаризовать территорию АЭС и предоставить гарантии безопасности сотрудникам атомной станции и жителям города Энергодар для обслуживания станции.

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Он отметил, что, согласно международным нормам, актом ядерного терроризма считается уже само нападение на объект, где работают с ядерными или радиологическими материалами. Под "ядерный терроризм" подпадают также и действия, которые ставят цель нарушить, саботировать или манипулировать происходящими на станции операциями, что может привести к выбросу радиоактивности, пояснил Лубинец.

Он сослался на Главное управление разведки Минобороны, согласно информации которого территория ЗАЭС сейчас заминирована, а отдельные сотрудники станции подвергаются пыткам и насильственным исчезновениям, им поступают угрозы.

Лубинец подчеркнул, что россияне создают угрозу не только для Украины, но и для всего мира.

"В очередной раз призываю Генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество принять возможные меры по направлению миссии по безопасности на Запорожскую АЭС, полностью демилитаризовать территорию АЭС и предоставить гарантии безопасности сотрудникам атомной станции и жителям города Энергодар для обслуживания станции. Сегодня подготовлены и отправлены соответствующие письма", – написал омбудсмен.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.  
  • 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории возле площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
  • Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об опасности ядерной катастрофы и готовности возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности в Энергодаре.
  • Сегодня президент Энергоатома Петр Котин со ссылкой на сотрудников станции заявил, что оккупанты ее заминировали.
Вадим Ребрина
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ООН МАГАТЭ Дмитрий Лубинец заэс
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