Украина зовет в Курскую область ООН и Красный Крест

В МИД подчеркнули, что украинская армия на территории РФ проявила полное соблюдение принципов международного гуманитарного права

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Украина призвала Организацию объединенных наций и Красный Крест присоединиться к гуманитарным мероприятиям на территории Курской области РФ, где уже более месяца идет операция Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

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В ведомстве подчеркнули, что с первых дней операции ВСУ проявили высокий профессионализм и соблюдение принципов международного гуманитарного права. Гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, удовлетворение основных гуманитарных нужд, возможность выезда из районов боевых действий.

Учитывая гуманитарную ситуацию и необходимость надлежащего обеспечения основополагающих прав человека в Курской области, МИД обратилось к ООН принять меры гуманитарного реагирования и направило соответствующую ноту.

Аналогичное обращение МИД направило и Красному Кресту – как гаранту международного гуманитарного права.

В МИД подчеркнули, что Украина готова оказывать всестороннее содействие деятельности сотрудников ООН и МККК на указанных территориях.

В Курской области РФ, где с 6 августа идет операция ВСУ, работает украинская военная комендатура. Она оказывает всестороннюю помощь местным жителям.

13 сентября Зеленский сообщил, что Россия надеется на быструю деоккупацию Курской области и планирует применить для этого до 70 000 человек, однако пока существенных успехов не наблюдается.

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