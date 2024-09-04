ВСУ показали деятельность украинской военной комендатуры в Курской области – фото

Украинские военные говорят, что власти РФ бросили своих граждан на произвол судьбы и за все время операции ВСУ не создали гуманитарные коридоры

Фото: Сухопутные войска ВСУ

В Курской области РФ, где продолжается операция Вооруженных Сил Украины, работает украинская военная комендатура. Сухопутные войска ВСУ показали фото.

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Комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в Курской области.

"Значительное количество гражданского населения, которое власти РФ бросили на произвол судьбы, без всяких средств к существованию: еды, света, воды и газа – остается на подконтрольной украинским войскам территории", – сказано в сообщении.

Военные подчеркнули, что с первых дней создания комендатура оказывает всестороннюю помощь местным жителям. Большинство среди них – это люди пожилого возраста и дети, поэтому каждый день проводится осмотр пациентов, а также предоставляется вся необходимая медицинская помощь, как непосредственно в городе Суджа, так и в остальных селах Курской области, находящихся под контролем украинских подразделений.

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Также, согласно нормам международного гуманитарного права, военная комендатура обеспечивает гражданских продуктами и водой.

Российская сторона за все это время не создала гуманитарные коридоры и не оказывает помощи своим гражданам, добавили в Сухопутных войсках.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение.

Украина контролирует в Курской области около 100 населенных пунктов и ежедневно продвигается. Россия перебросила на это направление около 30 000 военных из Украины.

По состоянию на 2 сентября в Курской области удалось взять в плен более 600 солдат государства-агрессора.

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