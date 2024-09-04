ЗСУ показали діяльність української військової комендатури у Курській області – фото

Українські військові кажуть, що влада РФ кинула своїх громадян напризволяще і за весь час операції ЗСУ не створила гуманітарні коридори

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У Курській області РФ, де триває операція Збройних Сил України, працює українська військова комендатура. Сухопутні війська ЗСУ показали фото.

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Зазначається, що комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Курській області.

"Значна кількість цивільного населення, яке влада РФ кинула напризволяще, без жодних засобів для існування: їжі, світла, води та газу – залишається на підконтрольній українським військам території", – йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що з перших днів створення комендатура надає всебічну допомогу місцевим мешканцям. Більшість серед них – це люди літнього віку та діти, тому щодня проводиться огляд пацієнтів, а також надається вся необхідна медична допомога, як безпосередньо у місті Суджа, так і в решті сіл Курської області, що знаходяться під контролем українських підрозділів.

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Також, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, військова комендатура забезпечує цивільних продуктами та водою.

Російська сторона за весь цей час не створила гуманітарні коридори та не надає жодної допомоги своїм громадянам, додали у Сухопутних військах.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення.

Україна контролює у Курській області близько 100 населених пунктів і щоденно просувається. Росія перекинула на цей напрямок майже 30 000 військових з України.

Станом на 2 вересня в Курській області вдалося взяти в полон понад 600 солдатів держави-агресора.

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