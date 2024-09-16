Україна кличе до Курської області ООН і Червоний Хрест

У МЗС наголосили, що українська армія на території РФ проявила повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Україна закликала Організацію об’єднаних націй і Червоний Хрест долучитися до гуманітарних заходів на території Курської області РФ, де вже понад місяць триває операція Збройних Сил України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

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У відомстві наголосили, що з перших днів операції ЗСУ проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території Курської області отримували й отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій.

Беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини у Курській області, МЗС звернулось до ООН долучитися до заходів гуманітарного реагування й направило відповідну ноту.

Аналогічне звернення МЗС направило до Червоного Хреста – як гаранта міжнародного гуманітарного права.

У МЗС наголосили, що Україна готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН і МКЧХ на вказаних територіях.

У Курській області РФ, де з 6 серпня триває операція ЗСУ, працює українська військова комендатура. Вона надає всебічну допомогу місцевим мешканцям.

13 вересня Зеленський повідомив, що Росія сподівається на швидку деокупацію Курської області й планує застосувати для цього до 70 000 людей, проте поки що суттєвих успіхів не спостерігається.

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