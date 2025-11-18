Украине нужно больше дронов и другая тактика в Покровске – глава Нацгвардии
Россия изменила тактику, чтобы ускорить наступление в Покровске. Украине для противодействия врагу нужно больше беспилотников и лучшая тактика, рассказал в интервью Reuters глава Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.
По его словам, Бахмут пал после почти года ожесточенных боев, артиллерийских и ракетных обстрелов, которые "сровняли с землей" город. В Покровске враг изменил тактику: вошел небольшими группами, которые несколько недель действовали в разных районах города под прикрытием атак дронов.
Чтобы компенсировать нехватку войск, которая позволила врагу прорвать линии обороны, Украине необходимо быстро внедрить технологические и тактические изменения, считает Пивненко. Один из способов – лучше координировать "уровни" операций с использованием дронов, чтобы те, кто работает ближе к линии соприкосновения не конкурировали с теми, кто находится дальше.
"Нам нужно построить это по уровням. Чтобы одна единица занималась одним, а другая – другим. И мы не мешали друг другу", – сказал бригадный генерал.
- 11 ноября ССО сообщили, Россияне обстреливают Покровск из всего имеющегося оружия, в городе непрерывно ведутся бои.
- 15 ноября военные сообщили, что Силы обороны перерезали логистические пути россиян на подступах к Покровску.
- 18 ноября стало известно, что россияне пытаются обойти Покровск, а в Мирнограде уничтожена группа ГРУ.
