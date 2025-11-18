Україні потрібні більше дронів і вдосконалення тактики на фронті – командувач Нацгвардії

Олександр Півненко (Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko)

Росія змінила тактику, щоб прискорити наступ у Покровську. Україні для протидії ворогу потрібно більше безпілотників і вдосконалення тактики, розповів в інтерв'ю Reuters командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

За його словами, Бахмут упав після майже року запеклих боїв, артилерійських і ракетних обстрілів, які "зрівняли з землею" місто. У Покровську ворог змінив тактику: увійшов невеликими групами, які кілька тижнів діяли в різних районах міста під прикриттям атак дронів.

Щоб компенсувати брак військ, який дозволив ворогові прорвати лінії оборони, Україні необхідно швидко впровадити технологічні та тактичні зміни, вважає Півненко. Один зі способів – краще координувати "рівні" операцій з використанням дронів, щоб ті, хто працює ближче до лінії зіткнення, не конкурували з тими, хто перебуває далі.

"Нам потрібно побудувати це за рівнями. Щоб одна одиниця займалася одним, а інша – іншим. І ми не заважали один одному", – сказав бригадний генерал.