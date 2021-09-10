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Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 07:38
Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет приказ верховного главнокомандующего, заявил в эфире телеканала 1+1 секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По словам Данилова, украинская армия может выполнить любое задание. Он отметил операцию по эвакуации из Афганистана, выпоненную украинскими военными, которую "ни одна страна мира не могла выполнить".

"Сегодня, если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк, Луганск – они могут это сделать, но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть. Кто за это будет нести ответственность", – заявил Данилов.

  • Украинская миссия по эвакуации из Афганистана продолжалась с 16 по 28 августа. Бойцы ГУР вывезли около 700 человек. 
  • Участник миссии рассказал детали спецоперации. По его словам, в независимой Украине такие еще не проводились.
  • Главное управление разведки опубликовало видео операции спецназа в Афганистане.
Денис Юдин
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ВСУ Луганск Донецк Алексей Данилов
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