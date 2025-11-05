Украинская атака приостановила экспорт нефтепродуктов из Туапсе и работу НПЗ – Reuters
Российский порт на Черном море Туапсе приостановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод остановил работу после атаки украинских беспилотников по морскому терминалу 2 ноября. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли и данные компании LSEG об отслеживании судов.
Собеседники сообщили, что контролируемый нефтяным гигантом Роснефтью НПЗ, который экспортирует большую часть своей продукции, на следующий день после ударов прекратил переработку из-за повреждения портовой инфраструктуры.
Компания и российское портовое агентство не ответили на запрос Reuters о комментариях.
До украинской атаки ожидалось, что Туапсе увеличит экспорт нефтепродуктов в ноябре.
По данным LSEG, во время ударов в порту стояли три танкера, которые загружали лигроин (нефтяная фракция, используемая для изготовления бензина и для нефтехимической промышленности. – Ред.), дизельное топливо и мазут. Данные о как минимум трех судах подтверждал ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, отмечая, что эта атака является важной и будет иметь "довольно долгосрочные" последствия.
По состоянию на среду, 5 ноября, все суда были отведены от причалов и стояли на якоре вблизи порта.
Ориентированный на экспорт НПЗ в Туапсе, мощность которого составляет 240 000 баррелей нефти в сутки, производит лигроин, мазут, вакуумный газойль (тяжелая фракция нефти, используется для изготовления бензина и других нефтепродуктов. – Ред.) и дизтопливо с высоким содержанием серы.
Нефтеперерабатывающий завод, который также уже поражали несколько раз, в основном поставляет продукцию в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию.
- 2 ноября произошла новая дроновая атака по стране-агрессору. В частности, дроны СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ударили по нефтетерминалу в Туапсе.
- По предварительным данным Генштаба, поражена нефтеналивная инфраструктура терминала, который является одним из крупнейших в РФ.
- Собеседник LIGA.net в СБУ отмечал, что также удалось поджечь танкер, а всего было пять попаданий (подробнее здесь).
