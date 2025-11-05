Украинская атака приостановила экспорт нефтепродуктов из Туапсе и работу НПЗ – Reuters

Российский порт, который хотел увеличить экспорт в ноябре, был вынужден остановить работу после дроновых ударов Украины

Порт Туапсе (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российский порт на Черном море Туапсе приостановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод остановил работу после атаки украинских беспилотников по морскому терминалу 2 ноября. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли и данные компании LSEG об отслеживании судов.

Собеседники сообщили, что контролируемый нефтяным гигантом Роснефтью НПЗ, который экспортирует большую часть своей продукции, на следующий день после ударов прекратил переработку из-за повреждения портовой инфраструктуры.

Компания и российское портовое агентство не ответили на запрос Reuters о комментариях.

До украинской атаки ожидалось, что Туапсе увеличит экспорт нефтепродуктов в ноябре.

По данным LSEG, во время ударов в порту стояли три танкера, которые загружали лигроин (нефтяная фракция, используемая для изготовления бензина и для нефтехимической промышленности. – Ред.), дизельное топливо и мазут. Данные о как минимум трех судах подтверждал ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, отмечая, что эта атака является важной и будет иметь "довольно долгосрочные" последствия.

По состоянию на среду, 5 ноября, все суда были отведены от причалов и стояли на якоре вблизи порта.

Ориентированный на экспорт НПЗ в Туапсе, мощность которого составляет 240 000 баррелей нефти в сутки, производит лигроин, мазут, вакуумный газойль (тяжелая фракция нефти, используется для изготовления бензина и других нефтепродуктов. – Ред.) и дизтопливо с высоким содержанием серы.

Нефтеперерабатывающий завод, который также уже поражали несколько раз, в основном поставляет продукцию в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию.