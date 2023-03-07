Украинские бойцы отбили 140 атак оккупантов и сбили их самолет Су-25 — сводка Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники на юге и востоке страны отразили 140 атак российских оккупантов, уничтожив командный пункт и самолет Су-25 врага. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В общей сложности противник нанес 50 авиационных и пять ракетных ударов. В частности, во время авиаударов враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, девять из которых сбиты. Также оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам. Угроза нанесения ракетных ударов остается высоковероятной по всей территории Украины, предупреждает Генштаб.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки, только у села Дубово-Васильевка враг совершил 37 атак. Также вел наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Железнянское, Ягодное и Ивановское – успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Часов-Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Торецк, Майорск и Нью-Йорк, говорится в сводке.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения окупантов, а также по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Кроме "шахедов", за прошедшие сутки украинские военные сбили вражеский самолет Су-25 и восемь дронов разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения противника, два средства противовоздушной обороны врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, боеприпасы и радиолокационную станцию оккупантов.

Россия бросила на Бахмут лучшие подразделения, но украинским войскам пока целесообразно удерживать позиции на этом участке фронта, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Череватый.

Генерал Сырский заявил, что бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения, россияне бросили в бой дополнительные силы среди боевиков террористической Группы Вагнера.

Секретарь СНБО Данилов подчеркнул, что об окружении Бахмута речи не идет, но ситуация непростая.

Вадим Ребрина

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