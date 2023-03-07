Украинские бойцы отбили 140 атак оккупантов и сбили их самолет Су-25 — сводка Генштаба
За минувшие сутки украинские защитники на юге и востоке страны отразили 140 атак российских оккупантов, уничтожив командный пункт и самолет Су-25 врага. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
В общей сложности противник нанес 50 авиационных и пять ракетных ударов. В частности, во время авиаударов враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, девять из которых сбиты. Также оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам. Угроза нанесения ракетных ударов остается высоковероятной по всей территории Украины, предупреждает Генштаб.
На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки, только у села Дубово-Васильевка враг совершил 37 атак. Также вел наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Железнянское, Ягодное и Ивановское – успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Часов-Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Торецк, Майорск и Нью-Йорк, говорится в сводке.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения окупантов, а также по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.
Кроме "шахедов", за прошедшие сутки украинские военные сбили вражеский самолет Су-25 и восемь дронов разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения противника, два средства противовоздушной обороны врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, боеприпасы и радиолокационную станцию оккупантов.
- Россия бросила на Бахмут лучшие подразделения, но украинским войскам пока целесообразно удерживать позиции на этом участке фронта, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Череватый.
- Генерал Сырский заявил, что бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения, россияне бросили в бой дополнительные силы среди боевиков террористической Группы Вагнера.
- Секретарь СНБО Данилов подчеркнул, что об окружении Бахмута речи не идет, но ситуация непростая.
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