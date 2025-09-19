Умеров: Россия хочет увеличить количество атак до 1000 в день до конца года

Украина требует от союзников больше средств для защиты неба, чтобы Россия не могла наносить ущерб атаками

Рустем Умеров (Фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

Россия пытается увеличить количество воздушных атак до 1000 в сутки. Об этом заявивший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров в интервью CNN.

Россия комбинирует атаки с использованием крылатых и баллистических ракет и дронов-камикадзе. Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны и дронов-перехватчиков, чтобы противодействовать врагу.

"Россия пытается увеличить количество атак – до 1000 в день. До конца года, думаю, она их расширит", – сказал Умеров.

Эти намерения, по его словам, свидетельствуют о том, что Россия не имеет серьезного намерения завершать войну против Украины. Однако секретарь СНБО заверил, что враг не достиг ни одной стратегической цели, его войска остановлены, ситуация на фронте стабилизирована.

"Наша стратегия – не позволить им маневрировать. Даже если их медиа утверждают, что россияне продвигаются – они остановлены: на северном направлении, в Сумской области, в Запорожской области и в районе Покровска", – отметил Умеров.