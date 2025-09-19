Умєров: Росія хоче збільшити кількість атак до 1000 на день до кінця року
Росія намагається збільшити кількість повітряних атак до 1000 на добу. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров в інтерв'ю CNN.
Росія комбінує атаки з використанням крилатих та балістичних ракет та дронів-камікадзе. Україна потребує більшої кількості систем протиповітряної оборони та дронів-перехоплювачів, щоб протидіяти ворогу.
"Росія намагається збільшити кількість атак – до 1000 на день. До кінця року, думаю, вона їх розширить", – сказав Умєров.
Ці наміри, за його словами, свідчать про те, що Росія не має серйозного наміру завершувати війну проти України. Однак секретар РНБО запевнив, що ворог наразі не досяг жодної стратегічної мети, його війська зупинено, ситуація на фронті стабілізована.
"Наша стратегія – не дозволити їм маневрувати. Навіть якщо їхні медіа стверджують, що росіяни просуваються – їх зупинено: на північному напрямку, в Сумській області, в Запорізькій області та в районі Покровська", – зазначив Умєров.
- 6 вересня у розвідці розповіли, що Росія може виготовляти до 2700 "шахедів" на місяць, але запускати таку кількість дронів ворог не здатен фізично.
- 13 вересня президент Зеленський заявив, що для збивання 800 "шахедів" Силам оборони треба 1600 перехоплювачів, але фінансування наразі на власне виробництво не вистачає.
- 18 вересня LIGA.net у ЗСУ повідомили, що Росія вдається до "дронової блокади" уздовж всього фронту, але захисники опановують протидію.
