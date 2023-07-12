Уоллес сравнил Герасимова и Шойгу с парой известных комиков

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил министра обороны России Сергея Шойгу и главу российского генштаба Валерия Герасимова с фарсовым комедийным дуэтом Лорела и Харди. Об этом сообщает Reuters.

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Выступая перед журналистами на саммите НАТО в Вильнюсе, Уоллес сравнил российских военачальников с неуклюжими комиками 1920–1950-х годов.

Уоллес отметил, что Шойгу и Герасимов по-прежнему отвечают за войну России против Украины, в то время как генерал Сергей Суровикин исчез из поля зрения общественности после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

"Кто-нибудь видел Суровикина в последнее время? Один из их лучших генералов сейчас исчез, – сказал Уоллес. – И они оставили Лорела и Харди во главе кампании. Вы знаете, у вас там Герасимов и Шойгу".

Министр обороны Великобритании добавил, что такое положение дел в российском командовании – хорошая новость для Украины.

СПРАВКА. Лорел и Харди (Стэн Лорел и Оливер Харди) – британско-американские киноактеры, комики, были одной из самых популярных комедийных пар в истории кино.

Ранее сегодня Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский сказал, что не понимает, какой именно благодарности ждет британский министр, и попросил Алексея Резникова позвонить Уоллесу и поблагодарить его.

23 июня 2023 года главарь вагнеровцев Пригожин объявил "поход" на Москву, но на следующий день договорился с властями РФ и отвел войска. Кремль сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь, а дело против него закрыли.

Через несколько дней после этого в росСМИ стали появляться сообщения сначала об аресте Суровикина, потом о его допросе, поползли слухи о его отстранении. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что бунт Пригожина поддержали 14 генералов армии России.

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