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Уоллес сравнил Герасимова и Шойгу с парой известных комиков

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 20:59
Уоллес сравнил Герасимова и Шойгу с парой известных комиков - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил министра обороны России Сергея Шойгу и главу российского генштаба Валерия Герасимова с фарсовым комедийным дуэтом Лорела и Харди. Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами на саммите НАТО в Вильнюсе, Уоллес сравнил российских военачальников с неуклюжими комиками 1920–1950-х годов.

Уоллес отметил, что Шойгу и Герасимов по-прежнему отвечают за войну России против Украины, в то время как генерал Сергей Суровикин исчез из поля зрения общественности после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

"Кто-нибудь видел Суровикина в последнее время? Один из их лучших генералов сейчас исчез, – сказал Уоллес. – И они оставили Лорела и Харди во главе кампании. Вы знаете, у вас там Герасимов и Шойгу".

Министр обороны Великобритании добавил, что такое положение дел в российском командовании – хорошая новость для Украины.

СПРАВКА. Лорел и Харди (Стэн Лорел и Оливер Харди) – британско-американские киноактеры, комики, были одной из самых популярных комедийных пар в истории кино.

Ранее сегодня Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский сказал, что не понимает, какой именно благодарности ждет британский министр, и попросил Алексея Резникова позвонить Уоллесу и поблагодарить его.

Наталья Медведева
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