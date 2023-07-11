Данилов: Пригожина в мятеже поддержали 14 генералов армии РФ. Они не хотят идти за Путиным
11.07.2023, 10:44
Алексей Данилов (Фото: ОП)
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "мятеж" главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина поддержали 14 генералов армии России. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.
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По его словам, многие в регулярной российской армии стали на сторону Пригожина.
Он отметил, что в армии РФ есть много командиров, которые симпатизируют главарю Вагнера и не хотят идти за диктатором Владимиром Путиным.
"Мне известны 14 российских генералов, которые поддерживали Пригожина", — сказал Данилов.
Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что террористы Вагнера во время недавнего "военного мятежа" проникли на ядерную базу Воронеж-45, чтобы захватить небольшие ядерные устройства.
- 23 июня 2023 года главарь вагнеровцев Пригожин объявил "поход" на Москву, но на следующий день договорился с властями РФ и отвел войска. Кремль сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь, а дело против него закрыли.
- Лукашенко заявил, что боевики Вагнера якобы будут учить беларуских военных.
- 26 июня росСМИ писали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения вагнеровцев. В ГПСУ и разведке пока нет таких данных. Секретарь СНБО Данилов тоже не верит, что Лукашенко на это согласится.
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