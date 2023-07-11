Данилов: Пригожина в мятеже поддержали 14 генералов армии РФ. Они не хотят идти за Путиным

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "мятеж" главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина поддержали 14 генералов армии России. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

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По его словам, многие в регулярной российской армии стали на сторону Пригожина.

Он отметил, что в армии РФ есть много командиров, которые симпатизируют главарю Вагнера и не хотят идти за диктатором Владимиром Путиным

"Мне известны 14 российских генералов, которые поддерживали Пригожина", — сказал Данилов.

Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что террористы Вагнера во время недавнего "военного мятежа" проникли на ядерную базу Воронеж-45, чтобы захватить небольшие ядерные устройства.

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