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Данилов: Пригожина в мятеже поддержали 14 генералов армии РФ. Они не хотят идти за Путиным

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 10:44
Данилов: Пригожина в мятеже поддержали 14 генералов армии РФ. Они не хотят идти за Путиным - Фото
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "мятеж" главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина поддержали 14 генералов армии России. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

По его словам, многие в регулярной российской армии стали на сторону Пригожина.
Он отметил, что в армии РФ есть много командиров, которые симпатизируют главарю Вагнера и не хотят идти за диктатором Владимиром Путиным

"Мне известны 14 российских генералов, которые поддерживали Пригожина", — сказал Данилов. 

Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что террористы Вагнера во время недавнего "военного мятежа" проникли на ядерную базу Воронеж-45, чтобы захватить небольшие ядерные устройства.

Читайте также: Буданов: Группа Вагнера больше не будет воевать в Украине

Дмитрий Гриниченко
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