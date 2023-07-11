RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Данілов: Пригожина у заколоті підтримали 14 генералів армії РФ. Вони не хочуть іти за Путіним

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 10:44
Данілов: Пригожина у заколоті підтримали 14 генералів армії РФ. Вони не хочуть іти за Путіним - Фото
Олексій Данілов (Фото: ОП)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що "заколот" ватажка терористів Вагнера Євгенія Пригожина підтримали 14 генералів армії Росії. Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.

За його словами, багато хто в регулярній російській армії став на бік Пригожина.

Він зазначив, що в армії РФ є багато командирів, які симпатизують ватажку Вагнера і не хочуть іти за диктатором Володимиром Путіним.

"Мені відомі 14 російських генералів, які підтримували Пригожина", — сказав Данілов.

Раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що терористи Вагнера під час нещодавнього "військового заколоту" проникли на ядерну базу Воронеж-45, щоб захопити невеликі ядерні пристрої.

Читайте також: Буданов: Група Вагнера більше не воюватиме в Україні

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путінолексій даніловармія росіїЄвген Пригожингрупа вагнера
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 