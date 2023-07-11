Данілов: Пригожина у заколоті підтримали 14 генералів армії РФ. Вони не хочуть іти за Путіним

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що "заколот" ватажка терористів Вагнера Євгенія Пригожина підтримали 14 генералів армії Росії. Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, багато хто в регулярній російській армії став на бік Пригожина.

Він зазначив, що в армії РФ є багато командирів, які симпатизують ватажку Вагнера і не хочуть іти за диктатором Володимиром Путіним.

"Мені відомі 14 російських генералів, які підтримували Пригожина", — сказав Данілов.

Раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що терористи Вагнера під час нещодавнього "військового заколоту" проникли на ядерну базу Воронеж-45, щоб захопити невеликі ядерні пристрої.

Читайте також: Буданов: Група Вагнера більше не воюватиме в Україні

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.