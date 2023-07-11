Данілов: Пригожина у заколоті підтримали 14 генералів армії РФ. Вони не хочуть іти за Путіним
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що "заколот" ватажка терористів Вагнера Євгенія Пригожина підтримали 14 генералів армії Росії. Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.
За його словами, багато хто в регулярній російській армії став на бік Пригожина.
Він зазначив, що в армії РФ є багато командирів, які симпатизують ватажку Вагнера і не хочуть іти за диктатором Володимиром Путіним.
"Мені відомі 14 російських генералів, які підтримували Пригожина", — сказав Данілов.
Раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що терористи Вагнера під час нещодавнього "військового заколоту" проникли на ядерну базу Воронеж-45, щоб захопити невеликі ядерні пристрої.
- 23 червня 2023 року ватажок вагнерівців Пригожин оголосив "похід" на Москву, але наступного дня домовився з владою РФ і відвів війська. Кремль повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі, а справу проти нього закрили.
- Лукашенко заявив, що бойовики Вагнера нібито навчатимуть білоруських військових.
- 26 червня росЗМІ писали, що у Білорусі нібито почали будувати табори для розміщення вагнерівців. У ДПСУ та розвідці поки що немає таких даних. Секретар РНБО Данілов також не вірить, що Лукашенко на це погодиться.
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