Буданов: Вагнер під час бунту приїхав на ядерну базу Воронеж-45, але не зміг туди потрапити
Терористи групи Вагнера під час нещодавнього "військового заколоту" проникли на ядерну базу Воронеж-45, щоб захопити невеликі ядерні пристрої. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю агентству Reuters.
За його словами, вагнерівці досягли ядерної бази, щоб підняти ставки у своєму заколоті.
"Бо якщо ви готові боротися до останньої людини, це один з об'єктів, який значно підвищує ставки", — сказав Буданов.
Він зазначив, що єдиним бар'єром виявилися двері до сховища ядерної зброї — вони були зачинені, й терористи не змогли потрапити до технічної частини.
Начальник ГУР заявив, що у Воронежі-45 розміщено невеликі ядерні пристрої, які можна носити у рюкзаку.
"Це було одне із ключових місць зберігання цих рюкзаків", — резюмував розвідник.
Одне із близьких до Кремля джерел Reuters, яке має зв'язки з військовими, частково підтвердило слова Буданова, сказавши, що бойовики Євгена Пригожина змогли потрапити до "зони особливого інтересу".
- 23 червня 2023 року ватажок вагнерівців Пригожин оголосив "похід" на Москву, але наступного дня домовився з владою РФ і відвів війська. Кремль повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі, а справу проти нього закрили.
- Лукашенко заявив, що бойовики Вагнера нібито навчатимуть білоруських військових.
- 26 червня росЗМІ писали, що у Білорусі нібито почали будувати табори для розміщення вагнерівців. У ДПСУ та розвідці поки що немає таких даних. Секретар РНБО Данілов також не вірить, що Лукашенко на це погодиться.
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