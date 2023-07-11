Буданов: Вагнер під час бунту приїхав на ядерну базу Воронеж-45, але не зміг туди потрапити

Терористи групи Вагнера під час нещодавнього "військового заколоту" проникли на ядерну базу Воронеж-45, щоб захопити невеликі ядерні пристрої. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю агентству Reuters.

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За його словами, вагнерівці досягли ядерної бази, щоб підняти ставки у своєму заколоті.

"Бо якщо ви готові боротися до останньої людини, це один з об'єктів, який значно підвищує ставки", — сказав Буданов.

Він зазначив, що єдиним бар'єром виявилися двері до сховища ядерної зброї — вони були зачинені, й терористи не змогли потрапити до технічної частини.

Начальник ГУР заявив, що у Воронежі-45 розміщено невеликі ядерні пристрої, які можна носити у рюкзаку.

"Це було одне із ключових місць зберігання цих рюкзаків", — резюмував розвідник.

Одне із близьких до Кремля джерел Reuters, яке має зв'язки з військовими, частково підтвердило слова Буданова, сказавши, що бойовики Євгена Пригожина змогли потрапити до "зони особливого інтересу".

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