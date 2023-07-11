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Буданов: Вагнер во время бунта приехал на ядерную базу Воронеж-45, но не смог туда попасть

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 10:19
Буданов: Вагнер во время бунта приехал на ядерную базу Воронеж-45, но не смог туда попасть - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Террористы группы Вагнера во время недавнего "военного мятежа" проникли на ядерную базу Воронеж-45, чтобы захватить небольшие ядерные устройства. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью агентству Reuters.

По его словам, вагнеровцы достигли ядерной базы, чтобы поднять ставки в своем мятеже. 

"Потому что, если вы готовы сражаться до последнего человека, это один из объектов, который значительно повышает ставки", — сказал Буданов.

Он отметил, что единственным барьером оказались двери в хранилище ядерного оружия — они были закрыты, и террористы не смогли попасть в техническую часть. 

Начальник ГУР заявил, что в Воронеже-45 размещены небольшие ядерные устройства, которые можно носить в рюкзаке. 

"Это было одно из ключевых мест хранения этих рюкзаков", — резюмировал разведчик.

Один из близких к Кремлю источников Reuters, который имеет связи с военными, частично подтвердил слова Буданова, сказав, что боевики Евгения Пригожина смогли попасть в "зону особого интереса". 

Читайте также: Буданов: Группа Вагнера больше не будет воевать в Украине

Дмитрий Гриниченко
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