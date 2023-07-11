Буданов: Вагнер во время бунта приехал на ядерную базу Воронеж-45, но не смог туда попасть

Террористы группы Вагнера во время недавнего "военного мятежа" проникли на ядерную базу Воронеж-45, чтобы захватить небольшие ядерные устройства. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью агентству Reuters.

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По его словам, вагнеровцы достигли ядерной базы, чтобы поднять ставки в своем мятеже.

"Потому что, если вы готовы сражаться до последнего человека, это один из объектов, который значительно повышает ставки", — сказал Буданов.

Он отметил, что единственным барьером оказались двери в хранилище ядерного оружия — они были закрыты, и террористы не смогли попасть в техническую часть.

Начальник ГУР заявил, что в Воронеже-45 размещены небольшие ядерные устройства, которые можно носить в рюкзаке.

"Это было одно из ключевых мест хранения этих рюкзаков", — резюмировал разведчик.

Один из близких к Кремлю источников Reuters, который имеет связи с военными, частично подтвердил слова Буданова, сказав, что боевики Евгения Пригожина смогли попасть в "зону особого интереса".

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