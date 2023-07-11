Буданов: Вагнер во время бунта приехал на ядерную базу Воронеж-45, но не смог туда попасть
Террористы группы Вагнера во время недавнего "военного мятежа" проникли на ядерную базу Воронеж-45, чтобы захватить небольшие ядерные устройства. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью агентству Reuters.
По его словам, вагнеровцы достигли ядерной базы, чтобы поднять ставки в своем мятеже.
"Потому что, если вы готовы сражаться до последнего человека, это один из объектов, который значительно повышает ставки", — сказал Буданов.
Он отметил, что единственным барьером оказались двери в хранилище ядерного оружия — они были закрыты, и террористы не смогли попасть в техническую часть.
Начальник ГУР заявил, что в Воронеже-45 размещены небольшие ядерные устройства, которые можно носить в рюкзаке.
"Это было одно из ключевых мест хранения этих рюкзаков", — резюмировал разведчик.
Один из близких к Кремлю источников Reuters, который имеет связи с военными, частично подтвердил слова Буданова, сказав, что боевики Евгения Пригожина смогли попасть в "зону особого интереса".
- 23 июня 2023 года главарь вагнеровцев Пригожин объявил "поход" на Москву, но на следующий день договорился с властями РФ и отвел войска. Кремль сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь, а дело против него закрыли.
- Лукашенко заявил, что боевики Вагнера якобы будут учить беларуских военных.
- 26 июня росСМИ писали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения вагнеровцев. В ГПСУ и разведке пока нет таких данных. Секретарь СНБО Данилов тоже не верит, что Лукашенко на это согласится.
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