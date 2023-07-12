Воллес порівняв Герасимова та Шойгу з парою відомих коміків
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес порівняв міністра оборони Росії Сергія Шойгу та голову російського генштабу Валерія Герасимова з фарсовим комедійним дуетом Лорела та Гарді. Про це повідомляє Reuters.
Виступаючи перед журналістами на саміті НАТО у Вільнюсі, Воллес порівняв російських воєначальників із незграбними коміками 1920–1950-х років.
Воллес зазначив, що Шойгу та Герасимов, як і раніше, відповідають за війну Росії проти України, тоді як генерал Сергій Суровікін зник з поля зору громадськості після бунту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина.
"Хтось бачив Суровікіна останнім часом? Один з їхніх найкращих генералів зараз зник, – сказав Воллес. – І вони залишили Лорела і Гарді на чолі кампанії. Ви знаєте, у вас там Герасимов і Шойгу".
Міністр оборони Великої Британії додав, що такий стан справ у російському командуванні є гарною новиною для України.
Раніше сьогодні Воллес попросив Україну бути більш тактовною з вимогами до союзників і більше дякувати за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів. Президент Володимир Зеленський сказав, що не розуміє, на яку саме подяку чекає британський міністр, і попросив Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу й подякувати йому.
- 23 червня 2023 року ватажок вагнерівців Пригожин оголосив "похід" на Москву, але наступного дня домовився з владою РФ і відвів війська. Кремль повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі, а справу проти нього закрили.
- Через кілька днів після цього в росЗМІ почали з'являтися повідомлення спочатку про арешт Суровікіна, потім про його допит, поповзли чутки про його усунення. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що бунт Пригожина підтримали 14 генералів армії Росії.
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